Momentos Victoriosos™ – Rosalía Casas: “Cuiden mucho de su alimentación”  

En la Davis Phinney Foundation tenemos la misión de ayudar a las personas con Parkinson a Vivir Bien Hoy. Con esta serie de testimonios, titulada Momentos Victoriosos™, queremos compartir y celebrar las historias de personas con Parkinson que sean fuente de inspiración y esperanza para nuestra comunidad de habla hispana.

Hoy nos complace compartir un nuevo Momento Victorioso presentando la historia de Rosalía Casas desde España

¿Cómo ha sido su vida desde que le diagnosticaron Parkinson?

Me he ido amoldando a la nueva situación. Han ido apareciendo nuevos intereses y aficiones, e intentando que todas esas cosas y actividades me ayuden a mantener al máximo mi modus vivendi anterior antes del diagnóstico.

¿Qué hace para vivir bien cada día?

Voy a la piscina, salgo a caminar, hago pilates, procuro estar con mis nietos, hago manualidades y cuido a mi familia.

¿Qué información le hubiese beneficiado tener cuando fue diagnosticada con Parkinson?

Me hubiera gustado conocer mejor lo que el futuro me deparaba. Es decir, tener más información sobre la evolución que puedo tener. Aunque entiendo que cada enfermo de Parkinson es un mundo y muy variable en cuanto al desarrollo y evolución.

¿Qué información acerca de Vivir Bien Hoy desearía poder transmitirles a todas aquellas personas que viven con Parkinson?

Que sigan haciendo al máximo lo que hacían antes. Y si algo que podían hacer antes, ya no lo pueden hacer ahora, que lo cambien por otra cosa. Que cuiden mucho la alimentación. Que estén en alguna asociación para poder compartir sus procesos.