Síntomas no motores del Parkinson: Seminario web y enlaces adicionales

Los síntomas no motores del Parkinson suelen llamarse también “el Parkinson que no se ve”, porque muchas veces no se pueden identificar con aspectos motores o más visibles de la condición. Queremos que esto cambie y darles más visibilidad.

Por ello, en este sitio encontrarán no sólo los cuatro videos del seminario web sobre los síntomas no motores del Parkinson, sino también el Espacio Parkinson que dedicamos a hablar sobre el impacto que estos síntomas no motores tienen en las personas que viven con la condición, además de una lista de recursos educativos adicionales sobre el tema.

Seminario web & Grabación del Espacio Parkinson sobre el tema