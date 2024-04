Momentos Victoriosos™ – Miriam Amezcua: “Reconocerme cada logro y lo valiente que he sido por atreverme a tantas cosas”

En la Davis Phinney Foundation tenemos la misión de ayudar a las personas con Parkinson a Vivir Bien Hoy. Con esta serie de testimonios, titulada Momentos Victoriosos™, queremos compartir y celebrar las historias de personas con Parkinson que sean fuente de inspiración y esperanza para nuestra comunidad de habla hispana.

Hoy nos complace compartir un nuevo Momento Victorioso presentando la historia de Miriam Amezcua, desde México.

¡Uf! Después de pensarlo mucho voy a citar a Miguel Bosé, mi artista favorito desde niña, con una palabra con la que describe a México en una entrevista: Surrealista. Mi vida ha sido surrealista: inconsciente e irracional. Trato de no razonarla, sólo vivirla, ocupándome, informándome, tratando de no preocuparme por cómo avanzará mi condición, cómo estaré en unos años. Y eso ya es mucho para mí, porque desde siempre he batallado con la ansiedad (y no voy a culpar al Parkinson)… Siempre me ha preocupado lo que pueda pasar, aunque el 90% de las veces no suceda nada malo. A veces cuando me despierto se me olvida que tengo Parkinson y sólo cuando me levanto y siento la rigidez, el temblor, los dolores musculares o la falta de equilibrio, lo recuerdo.

Tengo 50 años y casi 4 diagnosticada. Quizás los síntomas empezaron mucho antes, pero a mediados del 2018, haciendo mudanza, mi vecino me preguntó si estaba todo bien, porque veía que me movía como si estuviera contracturada y yo pensaba que era por cargar cajas. Empezaba a arrastrar un poco la pierna izquierda al caminar y tenía rigidez y temblor en la mano del mismo lado. El ortopedista me hizo una cirugía y me diagnosticó túnel de Guyón y Carpio. Al ver que no era la causa, y después de un año de asistir a consultas con fisioterapeuta, traumatólogo, neuróloga, homeópata y un acupunturista chino, fue él quien me recomendó al neurólogo que finalmente me diagnosticó. Entonces, aunque la noticia fue un golpe muy fuerte, fue un alivio, porque ya sabía la razón de mis síntomas y empezaríamos a actuar con el tratamiento, el ejercicio y la fisioterapia. Al mismo tiempo, viví mi separación después de 20 años de casada… como dice Shakira “cuando te necesitaba diste tu peor versión”. Entonces caí en depresión y mi ánimo estaba por los suelos y lloraba por todo.