Momentos Victoriosos™ – Mariela Sabido: “Unirme a un grupo de apoyo me cambió mi expectativa de vida y me dio esperanza” 

En la Davis Phinney Foundation tenemos la misión de ayudar a las personas con Parkinson a Vivir Bien Hoy. Con esta serie de testimonios, titulada Momentos Victoriosos™, queremos compartir y celebrar las historias de personas con Parkinson que sean fuente de inspiración y esperanza para nuestra comunidad de habla hispana.

Hoy nos complace compartir un nuevo Momento Victorioso presentando la historia de Mariela Sabido, desde Phoenix, Arizona.

¿Cómo ha sido su vida desde que le diagnosticaron Parkinson?

Cuando el Parkinson entró a mi vida, la espiritualidad salió, le dije adiós. Renegué de todo, el enojo y la tristeza se apoderaron de mi corazón. Fueron dos años muy lentos, muy difíciles, los que me tardé en decidir tomar levodopa. Mi cuerpo cada día más rígido, mis pies pegados al piso, no poder abotonar mi blusa, que la cuchara bailará en mi mano, que mi pierna -con un nuevo movimiento- me dijera no puedo parar. Dejé de sonreír, dejé de querer salir, mis amigos se alejaron, mis alas se plegaron al dejar de conducir. Dejar de trabajar, después de toda una vida hacerlo, fue muy difícil. Mi corazón se quería endurecer, la meditación ya no se antojaba. El camino se veía largo y obscuro. Salir y que me vieran en silla de ruedas me avergonzaba. Con el tiempo y con el amor de mi familia, de mis hijos, fui aceptando, comprendiendo y mi corazón empezó a dar cabida a la esperanza. Conocer un maravilloso grupo de personas que dieron aliento a mi vida, y la amabilidad y comprensión de sus dirigentes -en el Muhammad Ali Parkinson Center-, hicieron que mi perspectiva de vida cambiara.

¿Qué hace para vivir bien cada día?

Para mí el ejercicio es básico. Yo hago Tai Chi, entro a la clase virtual de “Danza para el Parkinson” y participo dos veces a la semana en la clase de ejercicio PWR! Moves para el Parkinson. Además, me gusta saludar al sol todos los días y bendigo cada pastilla que tomo para que se manifieste en bienestar para mi cuerpo.

También practico gimnasia cerebral, haciendo ejercicios para trabajar ambos hemisferios del cerebro y ayudarme a mantener el equilibrio emocional.

Y también cuido mucho mi alimentación. Yo soy vegetariana desde hace más de 30 años y siempre trato de comer alimentos nutritivos. Otra cosa que me ayuda es que intento aprender cosas nuevas y no me pierdo ninguna conferencia, para apuntar las cosas que creo que me sirven.

¿Qué información le hubiese beneficiado tener cuando fue diagnosticada con Parkinson?

Me gustaría que me hubieran hablado acerca de los grupos de ayuda y que el doctor hubiera tenido un poco más de empatía y compasión, porque la manera como me lo dijo fue como un balde de agua fría.

Creo que eso hizo que yo rechazara tomar la medicina al principio. Porque no me dio ninguna esperanza y no me habló de ninguna otra ayuda que me pudiera servir. Y a mí me ayudó mucho haber encontrado al grupo del Muhammad Ali Parkinson Center.

¿Qué información acerca de Vivir Bien Hoy desearía poder transmitirles a todas aquellas personas que viven con Parkinson?

Cuando encuentro a una persona con Parkinson yo les presumo mi grupo, los invito a unirse y les digo que no están solos. A mí unirme al grupo me cambió mi expectativa de vida y me dio esperanza. Y eso es lo que trato de inyectarles a las nuevas personas que conozco.