Momentos Victoriosos™ – Juani Navarro: “La vida es mucho más que el nombre de una enfermedad”    

En la Davis Phinney Foundation tenemos la misión de ayudar a las personas con Parkinson a Vivir Bien Hoy. Con esta serie de testimonios, titulada Momentos Victoriosos™, queremos compartir y celebrar las historias de personas con Parkinson que sean fuente de inspiración y esperanza para nuestra comunidad de habla hispana.

Hoy nos complace compartir un nuevo Momento Victorioso presentando la historia de Juani Navarro desde España.

¿Cómo ha sido su vida desde que le diagnosticaron Parkinson?

A mí me diagnosticaron Parkinson hace algo más de dos años; aunque ahora me doy cuenta que varios años antes ya me ocurrían cosas. Pero yo lo normalizaba achacando que sería por cualquier cosa, menos por esto. Claro, ¿quién puede pensar que tiene Parkinson?

Al principio, cuando me enteré, fue como caer por un precipicio. La sensación era de vacío, un vacío enorme, donde yo caía y caía sin poder agarrarme a nada para evitar llegar al final.

Desde entonces, he ido aprendiendo sobre la enfermedad, conociendo a más personas que conviven con ella como, por ejemplo, las personas que forman “Con P de Párkinson”, que me han ayudado a normalizarlo y vivir el momento, valorando mucho mi día a día.

¿Qué hace para vivir bien cada día?

Para vivir cada día con ello, mi familia y yo, además de intentar estar informada en la medida que puedo, intento hacer ejercicio cada día. Ya sea andar, pilates o lo que me permita ese día mi cuerpo. Rodearme de personas que me sumen y no que me resten, vivir cada día con confianza de que mañana puede ser mejor, de que encontrarán algo para, sino curarlo, al menos frenarlo.

¿Qué información le hubiese beneficiado tener cuando fue diagnosticada con Parkinson?

Me hubiera gustado tener la información suficiente como para saber que, aun siendo una enfermedad neurodegenerativa, mi vida podía seguir, que podría vivir con ella y tener calidad de vida, que por el camino iba a aprender, conocer y vivir cosas que me ayudarían a sobrellevarlo.

¿Qué información acerca de Vivir Bien Hoy desearía poder transmitirles a todas aquellas personas que viven con Parkinson?

Me gustaría decirles que la vida es mucho más que el nombre de una enfermedad y la ignorancia o desconocimiento de ella.

Que no será fácil y que habrá momentos bajos, pero que hay muchos otros que te darán la energía suficiente y las ganas para poder vivir con ello.

Que hay que informarse y hacerlo bien, alimentarse de manera correcta y nutricional, hacer ejercicio y descansar.