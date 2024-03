Momentos Victoriosos™ – Belkis Arenas: “El Parkinson me ha enseñado a reinventarme” 

Fui diagnosticada con Parkinson en el 2006, a mis 47 años de edad, sin antecedentes familiares. Como grupo familiar estábamos viviendo una situación muy fuerte y, sumado a esto, de verdad que fue un gran impacto para todos. Y para mí fue sentirme en un limbo o en caída libre.

Al principio fue de gran impacto, me sentí como una hoja cayendo al vacío. Miles de preguntas en mi cabeza y, sobre todo, la carga que sería para mi familia. Esto último me sacudió y me hizo reflexionar en que debía continuar dando todo mientras pudiera seguir haciéndolo y construyendo mi día a día.

Una gran fuerza interna, que sólo Dios la puede dar, ha hecho que, en todos estos años, donde he sufrido fracturas, bajada de peso, pérdidas de seres queridos y un gran agotamiento físico, he podido vencer y superar todo esto. Al punto que hoy día, he recuperado mi peso corporal, mi movilidad, puedo manejar mi vehículo y mantener mis actividades diarias, tanto en mi casa como en mi comunidad. Presido la asociación de vecinos de mi urbanización, representándola ante organismos oficiales.

A finales del 2019, tuve una etapa muy crítica que sentí realmente que era el final, ya casi no caminaba, estaba en silla de ruedas. Pero Dios permitió dar con mi nueva neuróloga, quien complementó mi tratamiento con otro medicamento, logrando unos resultados increíblemente notorios. Manteniéndose hasta ahora resultados muy favorables.