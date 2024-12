Espacio Parkinson: Avances en la investigación sobre el Parkinson – Grabación y enlaces adicionales

Dr. Mauricio Chaparro-Solano

Hablando de los genes asociados al Parkinson: ¿Es posible haber tenido el gen cuando se activó el Parkinson y que con los años este gen se haya desactivado?

No. La diferencia entre aquellos que desarrollan Parkinson y aquellos que no, no es un tema de activación o no de los genes. Lo que sucede en las personas con Parkinson es que estas son portadoras de daños o alteraciones (también llamadas mutaciones) en algunos genes en específico, por ejemplo, SNCA o GBA1, que incrementan el riesgo de presentar la enfermedad. Estas alteraciones genéticas están en nuestro genoma desde que nacemos y nos acompañan durante toda la vida.

A mí también me gustaría saber si existe relación entre el gen mutado y la evolución de la enfermedad (la agresividad, deterioro físico-cognitivo más rápido). En mi caso es el gen PRKN.

Sí. Gracias al estudio de la genética del Parkinson, cada vez entendemos más el comportamiento de la enfermedad dependiendo del gen que se encuentre alterado. Para el caso de PRKN, a la fecha sabemos que las personas con mutaciones en este gen suelen presentar Parkinson en edades más tempranas, sin compromiso cognitivo, con buena respuesta a la levodopa y, en algunas ocasiones, con fluctuaciones motoras tras recibir el tratamiento. Es importante resaltar que la historia natural y desarrollo de la condición puede variar de persona a persona y que lo aquí descrito no tiene un determinismo del 100%.

Una pregunta, ¿existe alguna relación entre la genética y los diferentes alimentos que consumimos?

Sí. Nuestra alimentación está íntimamente relacionada con nuestra genética. Algunos alimentos pueden llevar a alteraciones genéticas que incrementan la posibilidad de desarrollar algunas enfermedades como, por ejemplo, el cáncer.

¿Pueden hablarnos acerca de los estudios y desarrollos de medicamentos dirigidos según los genes? ¿Dónde podemos leer a ese respecto? ¿Dentro de cuantos años o décadas creen que podremos ver algún tratamiento modificador? Estoy recién diagnosticado con GBA. Tengo 45 años.

Si bien se han desarrollado importantes avances en tratamiento personalizados enfocados a modificar el curso natural de la enfermedad de Parkinson, ninguno de estos ha sido aprobado para su uso clínico rutinario. Aún hace falta que cumplan con algunas características antes de estar disponibles en el mercado. Es muy difícil poder dar una fecha estimada; sin embargo, con los importantes avances en materia de recursos para la investigación biomédica, esperamos que esto suceda en un futuro cercano.

Para conocer los avances más recientes en esta materia, es recomendable utilizar los recursos ofrecidos por la Michael J. Fox Foundation o la Davis Phinney Foundation que, constantemente, se encuentran actualizando esta información para los pacientes y sus familiares.

¿Qué esperanza tenemos de disfrutar de los avances en las investigaciones los pacientes con Parkinson que después de hacer nuestro análisis genético y que este haya resultado negativo?

Cada vez que un participante contribuye a la investigación científica, su aporte tiene el potencial de impactar positivamente a toda la comunidad con enfermedad de Parkinson. Incluso un resultado genético negativo proporciona información valiosa sobre las causas biológicas del Parkinson, lo que genera nuevas preguntas y fomenta el avance del conocimiento en este campo. A medida que aprendemos más sobre la genética de la condición, es posible incluir en los análisis nuevos genes o variantes genéticas (mutaciones) que antes no conocíamos y que, por lo tanto, no se habían estudiado previamente. Esto es especialmente importante en comunidades que históricamente han estado poco representadas en la investigación, como la comunidad latina.

¿Los que participamos en el Large PD en CDMX el 7 de sept. cuándo tendremos resultados?

Algunos de estos resultados ya han sido entregados, y en los próximos meses se harán llegar los faltantes. No es posible determinar una fecha exacta dado que los tiempos de procesamiento y análisis pueden variar.

¿Qué diferencia hay entre el gen del Parkinson femenino y masculino?

A la fecha, sabemos que la enfermedad de Parkinson suele afectar más a hombres que a las mujeres, y que las mujeres después de alcanzar la menopausia suelen presentar síntomas un poco más severos; sin embargo, no se han descrito diferencias desde el punto de vista genético que expliquen este contraste.

María de León – MD

¿Dra. de León, hace cuantos años hace que le diagnosticaron con Parkinson?

Tengo 17 años de vivir con la enfermedad.

¿Dra. León, quisiera saber qué hace usted para mantenerse bien y que los síntomas no avancen tan rápido?

La mejor manera de estar controlada con los síntomas y vivir mejor y con menos discapacidad es primero el aprendizaje sobre la enfermedad y sus tratamientos – para tomar las mejores decisiones para el bienestar mío y de mi familia. Después es mantenerme activa mental y físicamente, haciendo cosas que me gustan, me aportan felicidad y ayudan a mantenerme unida con la comunidad del Parkinson y mi entorno, incluyendo a mis amigos y familiares.

Consultando con el médico cuando noto cambios y ajustando los medicamentos con frecuencia según sea indicado. Esto no necesariamente retrocederá el avance de la enfermedad, pero pueden causar un avance más lento manteniendo la funcionalidad y la independencia. Otras cosas son: hacer terapias alternativas como el arte, el canto, el baile; aprender cosas nuevas, dormir bien y comer más saludable.